Khalil HAMDI

Ingénieur physicien de l'INSA Toulouse, je complète actuellement ma formation par un master spécialisé dans le Développement et l'Exploitation des Gisements pétroliers, à l'IFP School (anciennement Ecole Nationale Supérieure du Pétrole et des Moteurs).



Cette spécialisation s'inscrit dans une logique de volonté de travailler dans l’Exploration & Production pétrolière. Ce secteur industriel rassemble en effet de nombreux critères qui répondent à mes attentes professionnelles, à savoir un métier de terrain, aux défis technologiques de grande envergure, ainsi que la possibilité d'évoluer dans un environnement multiculturel et international.



Par ailleurs, je réalise cette formation en alternance avec l'IFP Energies Nouvelles, où j'occupe depuis janvier 2010, le poste d'ingénieur apprenti en Physico-Chimie des Matériaux et Fluides Complexes. Cette expérience m'a notamment permis d’approfondir mes connaissances dans l’industrie pétrolière tout en valorisant les compétences développées, lors de mes formations et expériences professionnelles.



Projet Professionnel :

Au terme de mon apprentissage (obtention du diplôme IFP School en avril 2011 - disponible début mai), je souhaite m'orienter vers un métier de terrain tel qu'ingénieur forage, monitoring puits ou Field Engineer.



Compétences :

Le programme Développement et Exploitation des Gisements, en s’articulant autours des trois domaines clés de l’E&P, à savoir l’ingénierie des Réservoirs, Forage-Complétion et Production, m'a permis d'avoir une vision globale du développement d’un champ.



Gisements :

• Géosciences et acquisition de données

• Essais de puits et calcul des accumulations

• Récupération, évaluation des réserves et construction d'un profil de production

• Modélisation et projet de développement de réservoir



Forage-complétion :

• Architecture et préparation du puits

• Réalisation des puits et conduite de forage

• Productivité des puits

• Projet de forage-complétion



Production :

• Principes et unités de traitement des bruts et du gaz - le GNL

• Équipements, écoulements, instrumentation et fiabilité

• Installations pétrolières offshore

• Avant-projet de développement d'un champ



Par ailleurs, la formation Génie Physique, reconnue comme étant généraliste, m'a permis d'acquérir de réelles compétences à la fois expérimentales et théoriques, notamment dans les domaines de la mesure physique (pression, contraintes, température), de l’instrumentation (capteurs, traitement et acquisition du signal, développement IHM, temps réel) ainsi que de la thermodynamique et de la résistance des matériaux.



En outre, je maitrise différents langages de programmation (ADA, C, JAVA, LabVIEW, LabWindows/CVI). Au cours de ma formation à l'IFP school, j'ai également utilisé les logiciels spécialisés Eclipse, Pie, Olga, Hysis et Fluent.



Langues:

Issu d'un mariage mixte, j'ai la chance d'être totalement bilingue en français et en arabe.

Je parle également anglais couramment, notamment grâce semestre d'échange en Angleterre.



Mes compétences :

Capteurs

Completion

Field engineer

Forage

FPSO

IHM

Ingénierie

Instrumentation

matériaux

Mécanique

Mécanique des fluides

Mesure Physique

Offshore

Onshore

Physique

Production

Résistance des matériaux