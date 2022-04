Directeur chargé du développement commercial et animation de l'équipe. Organisation des actions commerciales et marketing. Mise en place des indicateurs de performance, tableaux de bord et évaluation des commerciaux. je suis responsable de la mise en place du budget et du suivi des réalisations. Évaluation du risque client, définition des autorisations, suivi des encours et du recouvrement.



Mes compétences :

Leadership