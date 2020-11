Khecib FAROUK

Docteur ingénieur, diplômé de l'Université de Rouen, et spécialisé dans les télécommunications, fibres optiques et les formats de modulation, WDM.



Je pense avoir montré dans mes expériences précédentes les qualités de disponibilité et d'adaptation requises pour ce type de fonctions, et je saurais aussi faire l'effort d'évoluer si nécessaire vers des spécialisations plus proches encore de vos priorités.



Doté à la fois dexpériences académiques et techniques, j'ai pu dans le cadre de mes missions pour le compte de grande entreprises de télécommunication conjugué à la fois la rigueur académique et le savoir faire technique, j'ai une grande expérience dans le domaine des téélcom, notamment en WDM/DWDM, Fibre Optique,Laser CW, SDH, Transmission, ATM, Réseaux,Réseaux Ip, VoIp, Back Bone ....

Aujourd'hui, je souhaite rejoindre une équipe dynamique avec laquelle je pourrais mettre à profit mes compétences, mes qualités de contact, d'organisation et ma capacité de travail.







Mes compétences :

- Architectures de liens WDM/DWDM

- Validation des équipements 3G pour

- Technologie GPRS/EDGE/UMTS...

- Architectures et déploiement de liens optiques

- Intégration de nouvelle technologie à haut débit

o Access, Ethernet, SDH,PDH,WDM/DWDM

- Billing, recette, test & validation des équipeme

- Adressage IP, Swap 3G

UMTS

Microsoft Office

WDM

GPRS

DWDM

Audit

GSM

Ethernet

ATM (Asynchronous Transfer Mode)

3G Networks

xDSL

Windows 2000 pro

VoIP (Voice over IP)

TCP/IP

Synchronous Digital Hierarchy

Siemens Hardware

SGSN

Routage IP

RNC

Plesiochronous Digital Hierarchy

PPP

Nokia

Microsoft Windows XP Professional

Microsoft Windows XP

Microsoft Windows 2000 Professional

Microsoft Windows

Microsoft Access

Linux Red Hat

Linux

Interfaces

Ingénieurie Ip

GGSN

EFM

EDGE

4G Networks

2G Networks

Microsoft Word

Microsoft Publisher

Microsoft Excel

