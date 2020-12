Khelaf IDIR

Titulaire d'un Master d'Anglais au préalable, et ayant enseigné dans le public comme dans le privé, j'exerce dans le tourisme actuellement. Je suis titulaire d'un diplôme de réceptionniste en hôtellerie et ensuite de responsable d' établissement touristique.



Fort d'une expérience significative en hôtellerie de moyen et de haut de gamme, j'ai pu developer mon sens de l'accueil et relationnel, modalités administratives, management d'équipe, gestion financiére, commercialisation & marketing et qualité & sécurité.



je suis à la recherche d'un nouveau challenge en poste à responsabilité: directeur de l'hébergement, directeur adjoint, directeur.



Mes compétences :

Management d'équipe

Community management

Gestion de la relation client

Accueil physique et téléphonique