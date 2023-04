Bonjour,



Je suis à la recherche d un poste de technicien en contrôle non destructif,

J ai récemment obtenu les COFREND PT2,MT2,et RT1 ainsi que les habilitations nucléaires.

Apres une première expérience réussie ,j'aimerais m'engager auprès d une entreprise qui me permettra de grandir dans ma nouvelle activité et qui saura profiter de mes compétences,de mon savoir être et de mon professionnalisme.