Kim REZKALLAH

Mon parcours s'est effectué principalement dans le secteur CHR (Café-Hôtel-Restaurant) en tant qu'exploitant d'établissement notamment, la vente de fonds de commerce et depuis 2012 via Objectif PE, centre de formation agréé spécialisé dans les stages obligatoires (permis d'exploitation, hygiène alimentaire et vente d'alcool à emporter).



Objectif PE est maintenant le centre de formation spécialisé dans le secteur de l’hôtellerie restauration leader sur le Rhône. Notre équipe est constituée de spécialistes d’expériences et de professionnels de terrain pour les domaines du CHR, de la législation (avocat d'affaire), de la gestion (expert comptable) et de l'hygiène alimentaire (expert en sécurité alimentaire).



En plus des formations obligatoires demandées pour les débits de boisson et en restauration commerciale, nous avons mis en place des formations dédiées au support des créateurs et repreneurs d’établissement et au perfectionnement de vos équipes aux métiers du service au bar et en salle.





Mes compétences :

Hôtellerie

Restauration

Formation

CHR

Négociation immobilière

Permis d'Exploitation