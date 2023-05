Kim T. NGUYEN

Issue d'une école de commerce, pourvue d'expériences en marketing et communication et fille de restaurateurs, c'est tout naturellement que j'ai aujourd'hui entrepris une nouvelle aventure de commerçante.



Mon établissement est un café co-working et événementiel, un concept moderne et unique dans le quartier de Lyon 7 Gerland. Un tiers-lieu professionnel mais pas que ! L'idée est d'en faire un lieu hybride avec la salle intérieure dédiée aux professionnels (co-working, location, privatisation etc) et un lieu de vie et d'échange (terrasse, soirées networking).



Vous avez d'autres idées pour animer ce lieu ? Je reste à votre écoute ^^