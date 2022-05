Koffi BOSSOHOU

BOSSOHOU Koffi-Kouma

-Novembre 1999-Juillet 2001: Professeur d'Agriculture à l'Ecole Privée Laïque Saint Gabriel-Lomé

-Depuis 2003: Animateur formateur sur la gestion des camps chantiers internationaux au sein de l'Association (A.M.E.C.A.A-TOGO) à Kpalimé

- Depuis 2007 : Président de lASSOCIATION POUR LE PROGRES SOCIAL ET ECONOMIQUE (A.PRO.S.EC-TOGO) à Lomé

- 2010-2012 : Animateur de projets au sein de lONG des personnes handicapées UHPPVDS à Kpalimé

- Janvier-Mars 2014 : Stage pratique en Transit Douane au sein la Société de Transit AGE.CO.TRANS (AGENCE DE COMMERCE ET DE TRANSIT) Lomé

- Actuellement Déclarant en Douane et Agent de Développement



Mes compétences :

Motivation