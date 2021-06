Kouroussa M'BAE

En tant qu'Assistante de Direction de la Fondation du Souffle créée à l'initiative du CNMR, j'ai en charge le suivi administratif des missions sociales : Conseil Scientifique (C.S), la gestion de la Commission d'Evaluation des Projets (C.E.P), des réunions des instances dirigeantes(Bureau, Conseil d'Administration et Assemblée Générale) et de l'Aide sociale :

- Élaboration des plannings,

- En charge du budget affecté à chaque mission,

- Suivi des demandes de subventions auprès des mécènes,

- Assure les lancements des appels d'offres du C.S et de la C.E.P : suivi de la réalisation des documents de communication : tracts et affiches)

- Suivi des dossiers de candidatures jusqu'à l'expertise,

- Organisation des réunions : préparations des ordres du jour, convocations, rédaction des comptes rendus),

- Organisation des remises officielles des subventions de recherche allouées par le C.S.aux lauréats lors du Congrès de Pneumologie de la Langue Française,

- Gestion des dossiers de demande d'aide financière : Interface avec les assistantes sociales, organisation de la Commission de Secours.



Responsable de la boutique en ligne :

Gestion de la boutique : mise à jour et création des profils utilisateurs, des références articles, suivi des commandes, facturation.



Mes compétences :

dynamique

ONG

Organisée

Réactive