SALON NUMÉRIQUE B TO B 2015 : L'INSTANT NUMÉRIQUE



L’instant numérique vous donne accès aux savoir-faire et aux compétences de notre territoire. Ouvert aux entreprises et aux collectivités, notre salon valorise les échanges et met en avant des solutions efficaces.

Incontournable, le numérique offre de nombreuses perspectives, quels que soient votre secteur d’activités et la taille de votre structure.



Rendez-vous le jeudi 17 septembre 2015 pour les grands rendez-vous de notre salon :



+ Une exposition permanente autour de quatre thématiques :



-- M’équiper/Être connecté

-- Piloter/Manager

-- Communiquer/Vendre

-- Se former/Enseignement Recherche



+ Des ateliers et des conférences



+ Des démonstrations innovantes



+ Les Trophées de l'instant numérique



+ Les rencontres B to B



Mes compétences :

Stratégie digitale

Récupération de données

Téléphonie et impression

Matériel informatique

Logiciels et progiciels (CRM/ERP...)

Formations et conseils

Développements spécifiques (application mobile..)

Réseaux, sécurité et connexions internet

Site internet de marque et E-commerce

Stockage et hébergement

Enseignement et recherche