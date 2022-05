Vincent GAILLEMAIN

Web : http://www.ontarioandco.fr

Twitter : @vgaillemain

Web : http://www.ile-a-bois.fr



J'interviens depuis 1985 dans le secteur événementiel et des relations publiques (création de l'agence Ontario événements).

Par la suite, j'ai cédé cette structure au groupe DDB Nouveau Monde et dirigé durant 8 ans, sa filiale PR.

Aujourd'hui, Ontario&Co est la poursuite de cet itinéraire professionnel.



Cette agence offre les solutions "classiques" d'une structure événementielle : conception et organisation de manifestations BtoB pour les entreprises, les collectivités, les syndicats professionnels, les associations scientifiques.

Manifestations types : conventions de publics clés de l'entreprises (salariés, concessionnaires, prescipteurs ...), congrès et colloques, manifestations institutionelles, lancements, inaugurations, anniversaires, assemblées d'actionnaires, road shows ...etc.

Mais elle promeut également de nouvelles solutions et services :



- promouvoir, médiatiser, co-financer les manifestations, élaborer des outls web dédiés ...etc

- dématérialiser les événements grâce à une plate-forme web, offrant ainsi aux annonceurs un outil efficace, peu coûteux et éco-responsable.



Elle compte parmi ses clients aussi bien de grandes entreprises nationales et internationales que des collectivités publiques et des syndicats professionnels ou associations scientifiques.







Mes compétences :

Paris

Community management

Communication publique

Web 2.0

Organisation de manifestations

PR

Recherche de partenariats

Gestion de projet

Communication

Marketing