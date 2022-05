La Gradiva ART-THÉRAPIE

Bonjour,



Nous sommes deux art-thérapeutes certifié CNCP.

Nous intervenons en cabinet liberal 22 rue du Télégraphe 31500 Toulouse.

Nous proposons des séances individuelles d'art-thérapie en vu d'un suivi de soin, des ateliers créatifs (peinture, modelage, bricolage) et également des formation pour découvrir ou apprendre le métier d'art-thérapeute et de médiateur artistique.

Nous intervenons également en tant que prestataire dans les établissements social, médico-social et sanitaire.



N'hésitez pas à nous contacter pour plus de renseignement

www.lagradiva-art-therapie.fr