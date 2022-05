Le Domaine de la Grange aux Ormes est un véritable lieu de prestige pour vos événements privés et vos événements professionnels.



Le Domaine dispose de nombreux atouts, 200 places de parking, une proximité des grands axes autoroutiers, ferroviaires et de l’aéroport Metz Nancy Lorraine qui vous facilitent l’accès et permet au Domaine d’être un point de rencontre central.



Au coeur d’une nature préservée, vos collaborateurs apprécieront les pauses prises au club house donnant sur le lac du practice du golf, ainsi que sur des espaces verts…



Côté gastronomie, notre Chef, Jean Pierre LECOEUVRE saura vous surprendre en vous proposant une cuisine alliant traditionalisme et modernité.

Dans le cadre de notre démarche qualité, nous nous engageons à vous fournir un interlocuteur unique, qui organisera avec vous votre manifestation :

- Séminaire

- Incentive

- Soirée médicale

- Présentation de véhicule

- Repas d'entreprise

- Mariage

- Baptême, Communion

- Sur mesure



Il sera également présent le jour de votre manifestation, pour s’assurer de la réussite complète de celle-ci.



Conscient que le choix des lieux pour vos manifestations est primordial, nous restons à votre disposition pour vous faire visiter le Domaine et répondre à toutes vos demandes.



N'hésitez pas à nous contacter sur resarestau@grange-aux-ormes.com !



