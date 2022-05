Marie-Claude MALJEAN

Professionnelle de la formation pour adultes depuis 1988, je suis conseillère en formation au sein du réseau des GRETA.



- Pour avoir analysé les besoins de formation au regard des exigences du marché de l'emploi et avoir travaillé régulièrement avec les professionnels du recrutement (Pôle Emploi + diverses agences intérim), j'ai aujourd'hui un bonne connaissance du marché du travail.



- J'ai une bonne maîtrise de la conduite de projet : analyse de besoin, réponse aux cahiers des charges/Appels d'offres, élaboration de dispositifs de formation sur mesure, mise en oeuvre et évaluation.



- J'ai également une expérience conséquence dans l'animation d'équipe et de solides bases théoriques en pédagogie appliquée à l'enseignement des langues étrangères.



- Je parle et j'écris couramment l'anglais.



Mes compétences :

Conseil

Formation professionnelle

Pédagogie

Accompagnement

Formation