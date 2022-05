La Haut ALTITUDE 1830 M

Chalet Là Haut - Altitude 1830 m - Panorama 360° : Mont-Blanc ; Lac d'Annecy



En plein cœur des Alpes et du Parc Naturel des Bauges, retrouvez-nous « Là Haut » dans un refuge privatisé pour vous.



« Là Haut », vous êtes loin de tout, loin des foules, loin du stress et du bruit … Et surtout loin d’un concept ordinaire …



Rénové avec des matériaux nouveaux et de terroir, nous avons fait de ce lieu magique un endroit où vous vous sentez « naturellement bien » avec le panorama sur la chaîne Alpine et le lac d’Annecy comme seuls voisins !



« Là Haut », le voyage commence au pied de la Montagne, et notre équipe est à vos côtés, discrète, du début à la fin mais toujours souriante …



« Là Haut », tout est simple pour vous : nous veillons à satisfaire vos désirs et anticiper vos attentes.



« Là Haut », la nourriture est bonne, tout simplement, et préparée avec soin à partir de produits que nous sélectionnons auprès de producteurs et artisans locaux …



« Là Haut », vous profitez de moments privilégiés en communion avec la nature grâce au bain Norvégien au cœur du Massif des Bauges et à l’original sauna panoramique qui offre une vue sur toute la vallée …



Parce que, pour nous, seul votre plaisir compte, « Là Haut » nous n’avons rien oublié …



Contactez-nous pour recevoir plus d'informations ou pour une visite du lieu, nous serons très heureux de vous faire découvrir ce lieu qui surprend tous ceux qui y entrent !



