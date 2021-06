Laetitia ALBERNHE

Gestion de projets de la conception à la livraison, management d’équipes, gestion de la relation client.

Elaboration des devis, plannings et méthodologies détaillées de production, développement commercial.

Développement éditorial de projets en fonction des besoins du client.

Développement / écriture de magazines et documentaires.

Organisation, suivi des tournages et de la post production, gestion casting, identité sonore et visuelle.

Recherche et élaboration des dossiers de financement documentaires, courts et longs métrages.

Négociation des achats de droits (musique, extraits de films, archives etc…).

Gestion de campagnes de communication / presse, développement de produits dérivés.

Par obligation ou pour le plaisir... 1° Assistant Réalisateur documentaire, Directrice de Casting pub, courts et longs métrages.