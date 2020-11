Laëtitia DE GRAEVE THIEBLEMONT

Mon profil commercial m'a donné le goût de la gestion des Hommes et de la performance.



Aux postes terrain et opérationnels , ont succédé des expérience d interface, et de management pour me mener vers la négociation nationale en grande distribution et en hors domicile et ce dans des univers toujours proches du goût et du bon.

La gestion des hommes et le challenge des résultats motivent mon quotidien.



Je poursuis régulièrement les formations afin de rester à la pointe de la performance et satisfaire aux besoins du marché:

2019: MBTI

2018/2019: Anthony Courgeon

2013: Formation Vente

2012: Formation "MBTI" par Valérie Rodriguez

2012:Formation category management (mercury)

2011 "négociation de crise" B. Foucher

2011: Formations Internes "Crucial conversation" et "Compliance"

2010:Formation "plan de compte" Mercuri international. Mr Lebret; Formation "coaching" L. Lefevre, Formation interne "Compliance" et outils RH

2009: Formations internes Groupe MARS "leadership Foundations"; " "Entraineur-entrainé"; "Managing Associates at Mars"

2007 : Formation « Négociation » CCI Grenoble

2007 : Formation « Former à former » Techniques de ventes- G.Bœtti.

2006 : Formation « Management de proximité » Krauthammer international

2005 : Formation « Chef des Ventes » CEGOS

2004 : Formation « Techniques de vente » - MERCURI International

2003 : Formation Merchandising - BCMW

2003 : Formation interne « Techniques de ventes » DANATHLON- DANONE



Mes compétences :

Circuit spécialisé CHR

Direction des Ventes

Développement des ventes

Management

Négociation

Stratégie

Recrutement/ formation/ coaching