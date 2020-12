Laetitia FAURE

J'ai fait des études dans la décoration et la fabrication de la céramique au lycée mas-jambost à Limoges, de1994 à 1998 . Deux ans de CAP et deux ans en brevet des métiers d'art.



J'ai travaillé 1 an dans une entreprise de décoration de petites boites a pilules (Ribière) . J'ai voulu me convertir dans autre chose. Actuellement je travaille avec les enfants. Je continue personnellement à créer des objets, décorer, peindre... J'aime travailler plusieurs matières, découvrir d'autres styles, les tendances .

En 2010, je suis allée en Tunisie pour effectuer un stage dans la décoration et fabrication de la faïence pendant 6 semaines, à Nabeul.

En 2011, pour me perfectionner j'ai fais 2 stages de 2 semaines, un en filets et l'autre en décoration sur porcelaine.



Je me suis mise à la peinture sur toile. A l'avenir je vais créer mon site. En attendant j'ai un blog, ou vous pouvez voir quelques pièces que j'ai réalisé en décoration.

Mon blog:

http://ceramlaeti.blogspot.fr/search?updated-max=2011-05-27T04:32:00-07:00&max-results=7



Mes compétences :

Céramique

Création

Peinture