Laetitia LAETITIA DE PARIS (LANÇON LEVY)

ACTUELLEMENT ET CE JUSQUÀ A LA FIN DE LANNÉE 2012 JE SUIS EN CONGÉS MATERNITÉ



2013 JE SOUHAITE INTÉGRER UN POSTE DANS L UNIVERS DE LA GASTRONOMIE ET LES MÉTIERS DE BOUCHE, TOUT CE QUI TOUCHE "BOIRE et MANGER" et de façon bonne MADE IN FRANCE



J ÉTUDIE TOUTE PROPOSITION SUR LE SECTEUR DE PARIS



DÉJÀ A MON COMPTE DANS UN PASSE RÉCENT, LE MOT GÉRER ME REFLÈTE A LA PERFECTION



Optimisme à toute épreuve

Excellent sens commercial

Aisance relationnelle

Grande stabilité émotionnelle





Concours « Les Négociales »



Passionnée par les challenges commerciaux, ma curiosité, ma persévérance et ma motivation me font participer

depuis 3 ans à ce Concours National de Négociation.



2007 Challenge au centre de qualification Ile de France

Position 4e régionale Sélection pour lépreuve nationale

2006 Challenge au centre de qualification Ile de France Position 31e régionale

2005 Challenge au centre de qualification de l' Hérault

Position 17e régionale



Mes compétences :

Aime la vie

Cuisine

Gastronomie

MES

Peintre

restaurant