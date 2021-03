Laëtitia LAMARRE

Chargé de communication de la Faculté des Sciences et des Techniques de l'Université de Nantes depuis 2014, je suis d'un naturel enthousiaste. Polyvalence, disponibilité et diversité des acteurs font partie de mon quotidien professionnel.



Je suis diplômée de l'Université Bordeaux Montaigne (Master Com Orga - Stratégie et Produits / ISIC) et de l'IUT de Lannion (DUT Com Orga).



N'hésitez-pas à me contacter si vous avez des questions sur mon profil.



Mes compétences :

Rédaction

Marketing

Graphisme

Tourisme

Communication

Web

Relations Presse

Média

Relations publiques