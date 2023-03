Laetitia LUPETTE

Issue d'un parcours commercial, j'ai souhaité donner un nouvel élan à ma carrière en suivant une formation "Assistante de Direction option Anglais", afin de me permettre d'assurer un poste plus riche en responsabilités.

Persuadée de disposer des qualités nécessaires à la pratique de cette profession, je mettrai tout en oeuvre pour voir se réaliser mon projet professionnel.

Actuellement en pleine recherche, n'hésitez pas à me contacter si mon profil vous intéresse ou si vous souhaitez davantage d'informations.



Mes compétences :

Internet

Microsoft Office

Rédaction

Secrétariat

Assistanat de direction

facturation