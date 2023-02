Laetitia MAZET

Bonjour,



Actuellement assistante administrative au GRETA de Toulouse, j'étudie les opportunités se présentant.



Durant mes études et mes diverses expériences professionnelles, j'ai appris à être rigoureuse, attentive, réactive et à développer mes capacités d'adaptations.

J'apprécie également le travail en équipe, je suis motivée et sérieuse.



Je suis arrivée à Toulouse début 2017 après avoir décidé de déménager et de quitter Paris.



Bonne visite.



Mes compétences :

Accueil physique et téléphonique

Réception du courrier

Tri/ Classement/ Rangement de dossiers et document

Gestion des mails et fax entrant

Mise sous pli

Réservation de taxis et coursiers,

Mise en forme de documents

Mise à jour de bases de données

Saisie de courrier, compte-rendu

Scan et archivages de documents

Contrôles et vérifications d'informations de dossi

Etablissement d'attestations de salaires pour les

Gestion de dossiers de candidatures pour des forma

Gestion des dossiers administratifs de stagiaires