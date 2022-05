Laetitia PINEAU

3 ANS D’EXPÉRIENCE EN COMMUNICATION et GESTION DE PROJET



--- En recherche d'un poste de Chargée de Communication ou Coordinatrice de projet dans une association ou une ONG sur Paris. ---



- > Compétences clés :

// Mise en œuvre des plans de communication interne et externe

// Gestion de projet : logistique, gestion financière, ressources humaines

// Relations presse: rédaction et envoi de communiqués de presse

// WEB : gestion de site Internet (CMS), Community management, Référencement

// Conception de supports de communication : PAO et rédaction



- > Bon rédactionnel - Anglais et Espagnol courants - Pratique régulière de la Suite Adobe (Photoshop, Illustrator, Indesign)



- > Fort intérêt pour le développement durable et la solidarité internationale.



- > Animation d'un blog sur la thématique du tourisme durable : Verygreentrip.com



WWW.LAETITIAPINEAU.COM









Mes compétences :

Communication

International