Laetitia PINEAU

Plus de 16 ans d’expérience dans le pilotage d’études stratégiques:



· Nombreux projets d’études de marchés, d’analyses concurrentielles et de plans de développement

stratégiques pour le compte de clients répartis aux Etats-Unis, en Europe et en Asie au sein d’un grand

cabinet de conseil international (Accenture)



· Compréhension fine des exigences et des objectifs stratégiques



· Développement d’approches et de méthodologies innovantes



· Solide expérience du travail en équipe (y compris virtuelle et multiculturelle)



Mes compétences :

Competitive Market Analysis

Analyse stratégique

Études de marchés

Intelligence économique

Stratégie d'entreprise

Veille