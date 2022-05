Laetitia PONTHIEUX

Vous recherchez un profil dynamique avec une solide expérience en digital, marketing et communication? Rencontrons-nous!



J’ai une expérience de près de 10 ans au poste de Responsable Marcom, complétée avec un Master en Marketing Digital et Community Management. Cette formation comprend un stage de 5 mois au sein de l'agence web Lp digital au poste de Chargée de projet Web, en soutient du Chef de projet MOE.



Je souhaite aujourd'hui porter et coordonner de nouveaux projets pour vous et avec vous. Allions nos forces et nos compétences pour aller plus loin ensemble.



Mes compétences :

Gestion de projet

Management opérationnel

Marketing opérationnel

Marketing stratégique

Marketing direct

Travail en équipe

Community management

Webmarketing

Veille stratégique

CMS open source

CSS 3

HTML 5

Stratégie de communication

Communication online

Adobe Photoshop CS6