Laetitia PONTHIEUX

Directrice de collection PAP Femme pendant près de sept ans chez Christian Lacroix puis dernièrement directrice de collection et du studio chez Nina Ricci, j'ai contribué activement au développement de l'activité et au positionnement de ces marques parmi les acteurs incontournables du Luxe.



Forte des ces expériences durant lesquelles j'ai pu évoluer et acquérir une compréhension et une maitrise de tous les stades de la création, je souhaiterais aujourd'hui poursuivre ce rôle de coordinatrice, proche du créateur et des éxigences de la marque.



