Professionnelle de l'assurance de personne, mon cabinet est spécialisé dans la protection financière et l'optimisation de l'épargne et de la transmission du patrimoine.

Je suis à votre disposition pour réaliser votre bilan social et patrimonial.

Mon objectif principal est de devenir un interlocuteur privilégié pour mes clients tout au long de leur vie personnelle et professionnelle dans un contexte social, juridique et fiscal en constante évolution.

Au plaisir de vous rencontrer. Laétitia POTTIER - Agent Général AXA Prévoyance et Patrimoine.



Mes compétences :

Management d'équipe

Qualité

Formateur

Évaluation des risques professionnels

Audit

Management de projet

Gestion de projets

Innovation sociale

Démarche qualité

Management de la qualité

Évaluation externe

Recrutement

Pédagogie

Développement durable

Spécialisation et méthodologie