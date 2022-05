Laetitia PUCHAUD

Forte d'une première expérience commerciale et de communication, je m'oriente aujourd'hui dans le domaine de l'insertion.



Grâce à la formation de formateur, je développe mon intérêt pour les relations humaines.



Sur mon lieu d'alternance, à l'occasion d'une EMT au CLPS et actuellement conseillère au sein de Pôle Emploi, j'ai approfondi mes compétences en animation, accompagnement, ingénierie et négociation.



Ma nouvelle posture professionnelle me permet d'être efficace et disponible pour les demandeurs d'emploi, les stagiaires, les apprenants.



Mes compétences :

Adaptabilité

Animation

Communication

Détermination