Laetitia PUNTOUS

Le Groupe VEYNAT est leader européen du transport de liquides alimentaires en citernes (5 filiales en France - 1 filiale en Espagne - 2500 clients - 60 M€ de CA).

A mon arrivée dans le groupe, j'ai d'abord mis en place l'administration commerciale de la structure,puis j'ai pris en charge le pilotage du projet de l'informatique décisionnel et de reporting.

Parallèlement, j'ai mis en place le controle de gestion opérationnel et je participe au quotidien à la fiabilisation des process.



Mes domaines de compétences sont :

- L'informatique décisionnel et le reporting.

- Le contrôle de gestion opérationnel.

- Le support technique avant vente.

- L'amélioration continue des process.

- L'animation d'équipes.

- La satisfaction et le relationnel clients.



Mes compétences :

ADMINISTRATION DES VENTES

REPORTING

COMMERCE

Contrôle de gestion

GESTION

LOGISTIQUE

AUDIT