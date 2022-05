Laetitia QUEMENER

Bonjour,



Je suis Correctrice à domicile auprès de particuliers russophones et francophones depuis plus de 10 ans et je souhaiterais élargir mon activité aux entreprises . En effet, certains salariés rencontrent des difficultés face à l'écrit qui est devenu incontournable dans toute communication avec l'arrivée d'internet (mails, chat, skype...). Aussi, je vous propose mes services de Correctrice, Relectrice afin de faciliter vos échanges avec vos différents interlocuteurs. Je peux également vous proposer de reformuler vos courriels, textes, lettres si vous m'en faites la demande.



Mes compétences :

Blogging