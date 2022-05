Laetitia RAMPAL

Mes 15 ans d'expérience en management et mon approche terrain me permettent d'être au plus proche des équipes pour comprendre leur environnement de travail et proposer des solutions afin de minimiser les risques en matière de sécurité. Côté qualité, cela se traduit par la transmission des outils adaptés (mode opératoire, ...) et de la gestion des non-conformités.

Vous recherchez un acteur de la gestion des risques et de l’amélioration continue de vos projets, je me tiens à votre disposition pour partager avec vous mon expérience à travers mes compétences et mon savoir être.