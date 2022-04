Catherine HIDALGO

Coordinatrice en charge des ressources humaines chez LITTLE EXTRA, filiale du groupe Auchan, nous recrutons tout au long de l'année des responsables magasin, responsables adjoint et conseillers de vente.

Nos prochaines ouvertures en octobre 2014 : PARIS et GARE DE MONTPELLIER

Depuis quelques années dans le groupe AUCHAN, j'ai eu l'opportunité de suivre André TORDJMAN, fondateur de LITTLE EXTRA, je l'assiste au niveau de la coordination de l'enseigne avec une belle mission, les ressources humaines.

LITTLE EXTRA se sont les dernières tendances à petits prix. Design épuré, music longe, offres claires et organisées en 5 espaces : little cuisine, little intérieur, little bain, little bureau et little little pour les enfants.

Tout est pensé pour que ce moment de shopping soit le plus agréable.

LITTLE EXTRA est un concept store qui propose des produits extra à des prix little pour fêter les LITTLE EXTRA de la vie.

Mes compétences :

COMMERCE

magasin

Responsable magasin

Vente