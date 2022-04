Catherine HIDALGO

LITTLE EXTRA est un concept qui réconcilie les codes de la boutique avec les prix de la grande surface. Se faire plaisir et faire plaisir avec des produits tendance et de qualité. Nos clients recherchent toutes les occasions de fêter les little extra de la vie.



Nous osons la couleur quand le temps est morose, nous proposons des produits extra et des prix little.



A ce jour, 18 points de vente (centre ville, centre commercial et gare).



Nous recrutons toute l'année des équipes de vente : responsables magasin, adjoints, conseillers de vente et des équipes au niveau des services d'appui.



NOUS RECRUTONS ACTIVEMENT UNE EQUIPE SUR NOTRE PROCHAINE OUVERTURE SUR LILLE EN MAI 2016.



Découvrez notre enseigne sur