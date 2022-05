Laetitia RAT

En tant que technicienne supérieure physicienne chimiste, j'ai acquit des connaissances et une grande pratique dans ce domaine. Méticuleuse et rigoureuse, je suis appréciée pour mon travail efficace et organisé. De nature curieuse, j’aime découvrir de nouvelles méthodes et en comprendre les aboutissants. Je suis ainsi capable d'appliquer des protocoles, d'en interpréter les résultats et de les optimiser.



Mes compétences :

HPLC

Spectrométrie de masse

Titrages, Conductivité, Karl Fisher

RMN

Synthèse organique

Chromatographie sur couche mince

Adobe Photoshop

Chromatographie gazeuse

Microsoft Office

Diffractométrie des rayons X

Adobe InDesign

Logiciels Spectrométrie

ICP

Logiciels Chromatographie

Spéctrométrie UV-Visible

SAA