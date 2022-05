Laetitia RATON

J'ai le sens de l'équipe, dynamique, polyvalente.

J'aime m'impliquer dans mon travail j'aime que les choses soit bien faite.

J'aime être occupé sans arrêt, le poste que j'occupe actuellement demande d'être très dynamique savoir gérer la cadence des arrivées des camions et wagons, de plus faire des analyses pour chacun d'entre eux ne me fait pas peur. Je travail avec le service logistique du site donc jai quelques notions de logistique du faite du nombre d'années à travailler avec eux.

De plus j'ai la notion de Mase; du contrôle qualité et de plombage sous douane.

J'aime le contacte avec les gens.

J'ai une premiere expérience dans la mesure de volumes (tanks, citernes).



Mes compétences :

Analyse

Analyser écouter réfléchir agir

Biotechnologies

Biologie

Microbiologie

Polyvalente

Autonomie

Relations sociales

Microsoft

Dynamique

PSC1

Microsoft Word

Microsoft Outlook

Microsoft Excel