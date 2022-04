Aurelie CHABRES

Diplômée en génie chimique de l’école d’ingénieur ENSIACET depuis 2012, j'ai exercé la fonction d’ingénieur procédés consultant dans les secteurs de la chimie, pétrochimie et nucléaire. J'ai eu l'occasion de travailler dans différents environnements: au sein d’une ingénierie, en phase chantier et sur sites industriels (unités existantes ou nouvelles unités).

Aujourd'hui, je suis à la recherche d’opportunités concernant la conception, l’optimisation ou la qualification de procédés dans les domaines de l’industrie, l’énergie et l’environnement.



Mes compétences :

Amélioration de process

Essais à l'échelle industrielle

bilan matière, bilan thermique

schémas PFD, PID