Aurélie CHAFFRE

Bonjour, je recherche des opportunités pour un poste de psychologue clinicienne. De préférence dans le domaine cancérologie , soins palliatifs ou douleurs chroniques . Mes cinq années d'études et mes expériences professionnelles m'ont permis d'acquérir des compétences en matière de prise en charge auprès de différentes populations : personnes âgées , patients en fin de vie, patients chroniques (adultes, adolescents) et personnes ayant des conduites addictives. À travers ma formation universitaire, j'ai acquis des connaissances en psychologie de la santé ( prévention, éducation thérapeutique, gestion du stress), en psychologie clinique et pathologie

(conduites à risque ; pathologies psychiatriques ; approche systémique) et en gérontologie

(vieillissement normal et pathologique). Ces connaissances et compétences me permettent aujourd'hui de travailler auprès de différentes populations et en pluridisciplinarité.

Je vous propose de nous rencontrer afin d’écouter vos attentes et vous présenter plus amplement mes

compétences dont celles que je pourrais mettre à votre disposition.

Bien cordialement Aurélie



Mes compétences :

Animation de groupes

Risques psychosociaux

Entretien clinique (individuel, familiale)

Ateliers thérapeutiques

Éducation thérapeutique

Bilan psychologique

Coaching