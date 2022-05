Patrice CHAFFRE

Organisation et fonctionnement des Conseils de Secteur de Saint-Denis de la Réunion.



- Mise en place opérationnelle du dispositif

- Organiser et animer le dispositif

- Susciter et coordonner les partenariats avec les autres directions de la collectivité

- Animer le réseau des agents en appui logistique et

administratif du dispositif

- Suivre et valoriser les propositions des conseils de

secteur dans le cadre des travaux de proximité et

des autres thématiques fortes de la ville (propreté

urbaine, animation de proximité …etc)

- Organisez la diffusion des bonnes pratiques et la

montée en compétences des membres actifs des

conseils de secteur par des temps d’échange et des

actions de formation

- Gèrer le site web des conseils de secteur (mise à

jour, modération, …)



Mes compétences :

Coordination

Gestion de projet

Animation de réunions

Management transversal

Médiation