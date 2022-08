Frédéric GINET

Je suis un jeune réunionnais, dynamique et motivé,et je désire mettre me compétences au service de votre programme.Je suis célibataire et disponible.

J'ai eu une solide formation juridique à l'Université de Bordeaux 4 et j'ai complété ma formation par des d'éléments administratifs.

J'ai ensuite effectué une reconversion professionnelle dans l'Education Nationale avec un volet FLE . J'ai engranger des expériences à l'étranger.

A mon retour je me suis inscrit à l'IRTS pour suivre la formation d'éducateur spécialisé.

Cette formation m'a fait découvrir le domaine du social.

Diplômé je désire mettre en avant mes compétences pour accompagner un public fragile.



Issu d'une famille nombreuse de 9 enfants, j'ai vécu avec ma mère veuve avant de m'envoler pour la Métropole.

Durant mes études j'ai pu mettre mes connaissances au service de la famille et des amis.

J'ai donné des cours de Français et de mathématique puis de Droit et d"économie.

Les bénéficiaires ont obtenu leur diplômes aujourd'hui de DPECF, de l'IAE, de l'IRTS.

Je vais entamer une nouvelle carrière dans l'éducation aux Seychelles et je suis trés motivé pour cettte nouvelle aventure



Je suis sportif et je pratique la randonnée.



Mes compétences :

Accompagnement socio-éducatif

Travail en équipe pluridisciplinaire

Juriste

Education

Enseignement