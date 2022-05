Laetitia RAYMOND-TIÉFAINE

8 ans d'expériences au sein d'un projet de facturation télécoms m'a permis d'aborder les différentes phases d'un cycle de vie de projet.



Pour chacun de ces postes, j'ai su m'adapter rapidement et apporter ma touche de nouveau par la mise en place de process, la formation des nouveaux arrivants, la recherche de solution et la prise en main de nouveaux périmètres. En particulier, ma forte envie de qualité des livrables m'a aidé dans la mise en place de l'outil de recette HP Quality center et dans la rédaction des cahiers de tests.



Aujourd'hui, je souhaiterais un poste en Franche-Comté (Hérimoncourt, Montbéliard, Belfort, ...).



Que ce soit dans le domaine fonctionnel, en recette ou en pilotage, vous pourrez compter sur ma motivation et ma satisfaction du travail bien fait pour répondre aux mieux aux exigences du poste.



N'hésitez pas à me contacter pour de plus amples renseignements.



Mes compétences :

Facturation

Service

Gestion de projet