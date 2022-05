Mickael HAMANN

Partenaire et certifie D-Link

Partenaire Mobotix

Plus de 300 modèles de cameras ip.

Technicien de réseaux et poseur de caméra ip.

Région Est

Après une courte période dans la gendarmerie nationale

Spécialiste des dernières technologie par voi Ip

Notre spécialité la vidéo protection par ip.

La modification et lintégration de baie de brassage et des dernières technique réseaux



Mes compétences :

Dépannage informatique

Technicien informatique

Technicien réseau

Caméras de vidéosurveillance professionnelle

Depannage pc a domicile

informatique

Direction Informatique et Télécommunication