Laetitia RÉGENT

J'ai souhaité, en 2015, enrichir mes compétences dans le domaine du QSE, car ma motivation première, est de faire évoluer les organisations et de mettre en place des processus efficaces afin d’avoir un système qualité pertinent. Depuis de nombreuses années, je m’attache à améliorer la qualité de service et à perfectionner les méthodes de travail dans le but de satisfaire les clients internes et externes. Je suis quelqu'un de persévérante avec un grand sens des responsabilités. Mon esprit d'équipe et mon sens du relationnel m'ont toujours permis d'obtenir d'excellents résultats.



De par ma nature curieuse, ma rigueur et ma détermination, j’ai toujours su m’adapter facilement, ce qui constitue à chaque fois ma grande force.



Ces 7 dernières années professionnelles m'ont permis d'avoir un profil assez varié (commercial, pharmaceutique, qualité, environnement, sécurité) et aujourd'hui je suis à la recherche d'un poste de Pharmacien QSE.



Mes compétences :

Investiguer

Management d'équipe

Analyser écouter réfléchir agir

Gérer des situations conflictuelles

Communiquer améliorer

Résoudre les Problèmes

Contrôler les résultats, auditer

Conseiller clientèle

Informer

Organiser/Evoluer/Rigueur

Négocier avec certains clients

Former les salariés

Optimiser ses performances personnelles

Diagnostiquer l'organisation du travail

Vente

Conseil

Qualité

Négociation

Gestion de la relation client

Management

Pharmacie