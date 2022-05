Laetitia REMOVILLE

Après six années en Marketing, j'ai pris la décision de me reconvertir professionnellement dans la finance/comptabilité. Je prépare actuellement le DSCG par correspondance et je suis à la recherche d'un stage en Contrôle de Gestion à effectuer à mi-temps afin de concilier expérience professionnelle et la reprise de mes études.



Mes compétences :

Sage Accounting Software

SAP

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Microsoft Excel

Microsoft Access