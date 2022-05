Mickaël MOEGLIN

Avec plusieurs expériences dans les fonctions Marketing et commerciales, je sais mettre en avant des qualités relationnelles, de négociation et de prises d’initiatives.



J'apprécie travailler en équipe, de nature curieuse, dynamique et volontaire, je suis à l'écoute d'opportunités au sein d'une fonction commerciale.



Retrouvez mon CV à l'adresse suivante :

http://www.doyoubuzz.com/mickael-moeglin



Mes compétences :

Anglais

Autonome

Commercial

Danois

Espagnol

Ingénieur d'Affaires

Langues

Marketing

Vente

Développement commercial

Automobile

Sphinx Software

Microsoft Word

Microsoft Windows

Microsoft PowerPoint

Microsoft Excel