Olivier MARY

L’aménagement intérieur fait partie de l’ADN de Dress’Ko.

Chez Dress’Ko, nous sommes les spécialistes de l’aménagement intérieur pour les professionnels et les particuliers.

Notre équipe composée de dessinateurs, agenceurs et installateurs spécialisés dans l 'aménagement sur mesure, aura plaisir à gérer vos futurs projets.

De l'agencement de votre maison ou appartement en passant par votre espace de travail, boutique ou magasin, notre mission est de vous fournir le conseil et l’accompagnement nécessaires dans la réalisation de votre projet.

Un seul objectif nous anime : satisfaire vos attentes et répondre à vos besoins.

Nous travaillons 100% sur mesure en fabrication 100% française.



Nous ne réalisons pas seulement quelque chose de beau, pour vous nous réalisons le 100% sur mesure.



A bientôt sur Dressko.fr, sur notre page Facebook ou Instagram, ou tout simplement dans notre show room de Besançon.



Mes compétences :

Communication

Négociation

Développement commercial

Management

Gestion centre de profit

Marketing opérationnel

Management commercial

Business development

Prospection de clients

Stratégie commerciale

Techniques de vente

Management opérationnel

Direction de centre de profits

Management des ventes

Commerce B2B

E-business

Vente directe

Commerce B2C

formation

coaching