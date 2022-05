Laetitia RENAUDIN

Après deux ans d'alternance chez Jean Paul Mathieu, architecte d'intérieur, en tant que designer concepteur chargée de la conception, de l'élaboration et de la mise en plan des divers projets de l'entreprise, je suis à la recherche d'un emploi dans le domaine de l’architecture.



En effet, durant mes deux années d'apprentissage, j'ai réalisé de nombreux projets de rénovation d'appartement et de construction de villa, ainsi que quelques commandes publiques (avant-projets, plans, détails techniques, permis de construire, descriptifs, dossier d’exécution, perspectives, 3D), le tout sur les logiciels Archicad et Artlantis que je maitrise parfaitement.



Je me suis dirigée vers le design d'espace pour créer des lieux de vie esthétiques et fonctionnels. J'ai besoin d'inventer. Cela se traduit dans ma vie personnelle par la création de bijoux, de sacs, d'éléments de décoration. J'aimerais mettre cette créativité en application dans ma vie professionnelle en travaillant sur des projets sur mesure qui répondent aux besoins spécifiques des clients. Travailler en équipe est un challenge qui me séduit. Confronter ses idées et apprendre des autres est très stimulant pour moi. J'ai notamment participer à de nombreux projets de groupe lors de mes études. À l'issu d'un workshop pour le lunetier Oxibis, nous avons reçu le premier prix pour nos concepts.



Mes compétences :

Archicad

Artlantis

Adobe Creative Suite

Google Sketchup