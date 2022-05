Laetitia REYMOND

Toujours ambitieuse lorsqu'il s'agit de se lancer dans de nouveaux challenges, j'ai rejoint , après plus de trois ans dans le milieu de l'organisation de congrès et d'événements internationaux, l'équipe de développement du Strasbourg Convention and Exhibition Centre. Forte d'une expérience internationale à Berlin je coordonne les actions de prospection sur les marchés germanophones.



Mes diverses expériences dans le monde entier ainsi que mon multilinguisme me permettent d'atteindre mes objectifs avec professionnalisme, flexibilité et dévouement.





Mes compétences :

Gestion de projets

Développement commercial

Prospection