Laetitia RICHARD

Styliste infographiste durant 13 années, j'ai décidée de changer de domaine d'activitée, et de me spécialiser en tant que graphiste. Ce métier étant une activité en constante évolution, sa pratique nécessite la volonté de toujours progresser et de se renouveler selon la demande du client.



Je recherche aujourd’hui des sociétés dynamiques et motivées auxquelles je pourrais apporter mes compétences et avec lesquelles j’entretiendrai un partenariat constructif.











Mes compétences :

CREATION de VOTRE SITE INTERNET

CREATION DE VOTRE LOGOTYPE

SUPPORTS DE COMMUNICATION