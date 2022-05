Laetitia RICHARD

La MIFE Haute-Savoie, s"inscrit dans le réseau de MIFE et la pédagogie expérientielle depuis de nombreuses années. Elle place l'Humain en tête de ses préoccupations dans une logique d’épanouissement personnel et professionnel afin d'accompagner les projets.

Aujourd'hui, les questions de l'emploi ne peuvent plus être seulement traitées dans une problématique macro-économique et les réponses pertinentes sont également du côté des créativités et des initiatives locales. Il nous plait de les accompagner!



Mes compétences :

Ressources humaines

Psychologie du travail

Conseil