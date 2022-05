Laetitia ROBBIANO

Après une formation en chimie, j’ai travaillé une dizaine d’années dans l’industrie. J’ai ensuite choisi de revenir à mon autre passion qui est la transmission aux adolescents.

J’ai donc créé le réseau « Vivre son adolescence » afin de contribuer au respect des différences et de la liberté individuelle en luttant contre le rejet social. Pour cela, nous accompagnons les jeunes de 11 à 20 ans dans le développement, le renforcement et la mise en pratique d’aptitudes propres à leur équilibre et indispensables à leur évolution personnelle.



Mes compétences :

Béton

Ciment

Formulation

Qualité